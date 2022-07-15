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Число жертв наводнений в Индии увеличилось до 47

Число жертв наводнений в Индии увеличилось до 47 Не менее трех человек погибли за минувшие сутки от муссонных ливней и наводнений в индийском западном штате Гуджарат, общее число жертв стихии в регионе достигло 47.
Другие страны
15 июля 2022 г. 12:19
Число жертв наводнений в Индии увеличилось до 47

Не менее трех человек погибли за минувшие сутки от муссонных ливней и наводнений в индийском западном штате Гуджарат, общее число жертв стихии в регионе достигло 47.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Times of India.

С 7 июля на территорию Гуджарата выпал 51% годовой нормы осадков. От вызванных дождями наводнений больше всего пострадали районы Тапи и Навари. В четверг спасатели предотвратили там гибель захваченных паводком 300 жителей.

Власти Гуджарата эвакуировали из зоны наводнений и разместили во временных лагерях свыше 39 тыс. человек. Водой затоплены участки автомагистрали Ахмедабад-Мумбаи, движение на которой приостановлено.

Сложным остается положение в индийском северо-восточном штате Ассам, где общее число жертв наводнений на этой неделе составило 179 человек. Количество пострадавших от бедствия достигло около 1,8 млн человек, в зоне затопления остаются свыше 1,6 тыс. сельских населенных пунктов в 23 районах Ассама, в 413 временных лагерях размещены 278 тыс. жителей, эвакуированных из зоны бедствия.

В результате наводнения в Ассаме полностью или частично повреждены 138 тыс. домов. Наиболее сильно пострадал город Сильчар, почти полностью затопленный в результате прорыва дамбы. Наводнения причинили ущерб городскому хозяйству в размере 10 млрд рупий ($1,2 млрд).

По данным управления, вода затопила более 47 тыс. га посевных площадей Ассама. Власти штата задействовали военнослужащих и армейскую инженерную технику для оказания помощи пострадавшему населению.

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