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В Индии из-за мощных ливней погибли по меньшей мере 18 человек

В Индии из-за мощных ливней погибли по меньшей мере 18 человек Не менее 18 человек погибли в разных индийских штатах из-за мощных ливней, обрушившихся на юго-запад страны.
Другие страны
13 июля 2022 г. 08:29
В Индии из-за мощных ливней погибли по меньшей мере 18 человек

Не менее 18 человек погибли в разных индийских штатах из-за мощных ливней, обрушившихся на юго-запад страны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал India TV.

Проливной ливень нарушил жизнь в штатах Телангана, Гуджарат, Махараштра и Мадхья-Прадеш. Наводнения отмечены также в штате Карнатака. Из-за обильных осадков остается сложной ситуация в восточном Ассаме, где по-прежнему затоплены многие районы и сходят оползни.

Наводнения зафиксированы и в ряде районов индийской столицы. Муссоны парализовали движение на дорогах Нью-Дели. Метеорологи прогнозируют новые ливни как минимум на ближайшие сутки.

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