Число случаев заражения коронавирусом во Франции выросло почти до 33 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом во Франции с начала эпидемии достигло 32,9 тыс., увеличившись за сутки на 3 809, при этом 1,9 тыс. из них оказались смертельными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон.

"По результатам тестов, на сегодняшний день 32 964 случаев заражения COVID-19 подтверждены во Франции. Общее число умерших достигло 1 995 человек, то есть 299 за последние сутки", - сказал он.