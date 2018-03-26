Число пострадавших в столкновениях в Каталонии достигло ста

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Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате столкновений полиции и митингующих в Каталонии после задержания в Германии экс-главы правительства автономии Карлеса Пучдемона возросло до 100. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили медицинские службы.