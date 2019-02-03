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    Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 121

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 121

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу телеканал Globo со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия.

    Ранее сообщалось о 115 погибших. Личности 93 жертв уже установлены. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 226 человек.

    Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась 25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

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