В Бразилии число погибших при прорыве дамб увеличилось до 115 человек

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших при прорыве дамб компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 115 человек, пропали без вести 248 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Globo со ссылкой на местные власти.

На восьмой день поисков после аварии шансы найти выживших минимальны, добавляет издание.

В настоящее время опознаны тела 71 погибшего.