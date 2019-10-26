Число погибших в беспорядках в Ираке возросло до 40 - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 40 человек погибли в результате пятничных беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, еще 2 тыс. человек получили ранения.

После недельного затишья демонстрации возобновились в пятницу в Багдаде и ряде преимущественно шиитских провинций в центре и на юге страны в знак протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти.

21:54***25.10.2019

По меньшей мере 21 человек погиб в ходе беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака 25 октября.

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

Уточняется, что ещё 1779 человек пострадали во время столкновений. По данным телеканала, в ряде провинций протестующие поджигают и штурмуют здания местных администраций.