Число погибших в ходе столкновений в Нью-Дели достигло 20

Число погибших в ходе массовых беспорядков и столкновений в Нью-Дели, начавшихся в минувший понедельник, достигло 20, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Ранения получили более 150 человек, среди пострадавших есть дети.

По информации индийского телеканала NDTV, этой ночью советник премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал посетил офис главы полиции северо-восточного Дели, где в основном проходят столкновения, чтобы провести срочное совещание. По этим данным, столичная полиция пока отвергла предложение ввести в город войска, заявив, что располагает достаточными силами, чтобы самостоятельно справиться с ситуацией. Однако ряд СМИ указывает, что ввод военных в столицу не исключен, если правоохранителям не удастся исправить положение.

Столкновения в столице Индии вспыхнули 24 февраля между группами радикально настроенной молодежи, выступающими за и против спорного закона о гражданстве.

В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман.