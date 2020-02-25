Жертвами беспорядков в Нью-Дели стали десять человек - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в Нью-Дели при столкновениях противников и сторонников закона о гражданстве выросло до десяти, ранены более 150 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава госпиталя Гуру Тен Бахадур доктор Сунил Кумар.

"Число погибших выросло до 10, и 150 раненых доставлены в госпиталь в последние 24 часа", - сказал он.

Пресс-секретарь полиции Дели Мохиндер Сингх Рандхава сообщил о как минимум 56 раненых полицейских.

*** 09:11

Жертвами беспорядков в Нью-Дели во время начавшихся накануне протестов против нового закона о гражданстве стали пять человек, еще 50 пострадали, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По словам представителя одной из столичных больниц, более 50 человек пострадали от ударов камнями или ожогов, пять человек, включая полицейского, погибли. Заместитель главного министра Нью-Дели объявил, что сегодня все школы на северо-востоке города, где прошли основные столкновения, будут закрыты.

Отметим, что в соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку.