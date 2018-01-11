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    Число погибших при наводнении в Калифорнии возросло до 17

    24 человек считаются пропавшими без вести

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек погибли в результате вызванных проливными дождями оползней и наводнения в южной части американского штата Калифорния.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на шерифа округа Санта-Барбара Билла Брауна.

    Ранее сообщалось, что 13 человек погибли из-за оползней и наводнения в Калифорнии.

    Как передает Associated Press, сотрудники спасательных служб после наводнений и оползней в южной части штата Калифорния считают пропавшими без вести 24 человека.

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