Число погибших при наводнении в Калифорнии возросло до 17

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек погибли в результате вызванных проливными дождями оползней и наводнения в южной части американского штата Калифорния.

Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на шерифа округа Санта-Барбара Билла Брауна.

Ранее сообщалось, что 13 человек погибли из-за оползней и наводнения в Калифорнии.

Как передает Associated Press, сотрудники спасательных служб после наводнений и оползней в южной части штата Калифорния считают пропавшими без вести 24 человека.