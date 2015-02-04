Число погибших при крушении самолета на Тайване достигло 23 человек

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших при крушении самолета авиакомпании TransAsia в окрестностях столицы Тайваня Тайбэя достигло 23 человек. Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, еще 20 человек считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

15 человек выжили. Они получили травмы различной степени тяжести. Всего на борту самолета находились 53 пассажира и пять членов экипажа.

Из хвостовой части самолета также удалось извлечь "черные ящики". Фрагменты разрушенного воздушного судна до сих пор находятся в реке.

Пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании TransAsia выполнял внутренний рейс - он направлялся из столицы на острова архипелага Цзиньмэнь в западной части Тайваньского пролива. Самолет поднялся в воздух утром 4 февраля, однако при взлете задел эстакаду и рухнул в реку.