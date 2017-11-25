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    Численность контингента США в Сирии составляет 2 тыс.

    Ранее сообщалось о 500 военных

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Министерство обороны США может в понедельник раскрыть реальную численность своего воинского контингента в Сирии, который оказался в четыре раза больше прежних сообщений о 500 военных.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу со ссылкой на анонимные источники агентство Reuters.

    Как они пояснили, речь идет не об объявлении о переброске в Сирию дополнительных американских военных, а о более точных данных, которые ведомство может огласить после применения иной системы подсчета.

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