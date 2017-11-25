Численность контингента США в Сирии составляет 2 тыс.

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Министерство обороны США может в понедельник раскрыть реальную численность своего воинского контингента в Сирии, который оказался в четыре раза больше прежних сообщений о 500 военных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу со ссылкой на анонимные источники агентство Reuters.

Как они пояснили, речь идет не об объявлении о переброске в Сирию дополнительных американских военных, а о более точных данных, которые ведомство может огласить после применения иной системы подсчета.