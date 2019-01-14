Чили осудило задержание главы парламента Венесуэлы

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Правительство Чили осудило задержание спецслужбами главы парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо и потребовало от властей страны прекратить запугивать оппозицию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД страны.

"Правительство Чили резко осуждает задержание этим утром почти на час президента Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо", - отмечается в заявлении МИД.

Чили ещё раз выражает свою "неограниченную поддержку Национальной ассамблее, единственному легитимному и демократическому органу , избранному в Венесуэле, и требует, чтобы венесуэльский режим положил конец этим актам запугивания против демократической оппозиции", сообщает министерство.