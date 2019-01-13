В Венесуэле освободили главу оппозиционного парламента - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Боливарианская национальная разведывательная служба (SEBIN) освободила главу оппозиционного парламента Венесуэлы менее чем на час после задержания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает аргентинский портал TN.

Одновременно с этим колумбийское новостное агентство Corocol сообщило о задержании своей журналистки Беатрис Адриан спецслужбами Венесуэлы во время того, как она освещала задержание главы Национальной ассамблеи.

Позднее оно также сообщило, что корреспондентку освободили.

21:08***

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Представители Боливарианской службы национальной разведки задержали в воскресенье главу Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы, который фактически исключен из процесса принятия решений и находится под контролем политических противников главы государства, Хуана Гуайдо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация была опубликована в парламентском Twitter.

"Мы предупреждаем мир и страну, что сегодня, 13 января, представители разведки схватили главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо", - говорится в сообщении.

По данным парламентариев, это произошло вблизи города Ла-Гуайра (столица северного штата Варгас). "Сейчас мы не знаем, где он находится", - подчеркивается в послании.

В пятницу Гуайдо заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства, и призвал граждан выйти на массовую акцию протеста 23 января.

В четверг победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства: он принес присягу в Верховном суде, а не в Национальной ассамблее. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила 45,99%.