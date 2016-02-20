​Четыре человека погибли в Индии в результате столкновения полиции и протестующих

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли и еще девять получили серьезные ранения в результате столкновений полиции и протестующих в штате Харьяна в Индии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Власти распорядились ввести комендантский час и стрелять без предупреждения в наиболее неспокойных районах Рохтак и Бхивани. В этих районах, а также в Хисаре, Джинде, Сонипате, Панипате, Джаджаре и Каитхале размещены армейские подразделения. В некоторые районы военным пришлось добираться на вертолетах, поскольку демонстранты перекрыли дороги.

Беспорядки в районах Рохтак и Джаджар начались в четверг вечером, когда требующие увеличения квот на рабочие места в государственных учреждениях и мест в вузах джаты (этническая группа, в основном исповедуют сикхизм) заблокировали несколько автодорог и устроили баррикады.