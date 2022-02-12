Черногория советует своим гражданам покинуть Украину

Министерство иностранных дел Черногории рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Украины.

Министерство иностранных дел Черногории рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министерства.

"Из-за растущей напряженности и непредсказуемой ситуации с безопасностью министерство иностранных дел предлагает черногорским гражданам, которые находятся в Украине, рассмотреть возможность отъезда с территории этой страны", - сообщает ведомство.

МИД призывает своих граждан находиться "в постоянном контакте" с посольством Черногории в Киеве.