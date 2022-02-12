Черногория советует своим гражданам покинуть Украину

Министерство иностранных дел Черногории рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Украины.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министерства.
"Из-за растущей напряженности и непредсказуемой ситуации с безопасностью министерство иностранных дел предлагает черногорским гражданам, которые находятся в Украине, рассмотреть возможность отъезда с территории этой страны", - сообщает ведомство.
МИД призывает своих граждан находиться "в постоянном контакте" с посольством Черногории в Киеве.