Чехия объявила сотрудников посольства России персонами нон грата

Правительство Чехии объявило двух сотрудников российского посольства в Праге персонами нон грата. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьера республики Андрея Бабиша.

"Мы суверенное государство, и подобные акции для нас неприемлемы. В такой ситуации мы приняли решение: два сотрудника посольства РФ были названы персонами нон грата", – подчеркнул премьер.

По словам премьера, решение принято с учетом конфликта между сотрудниками российского посольства, итогом которого стали утверждения о том, что Россия якобы угрожает чешским муниципальным политикам отравлением рицином.По словам Бабиша, данный инцидент повредил двусторонним отношениям и привел к чрезмерной нагрузке на местные силы безопасности.

Посольство РФ в Чехии вс вою очередь назвало высылку двух своих сотрудников "сфабрикованной провокацией".

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия ответит зеркально на данное решение Праги.