Наверх

Чехия объявила сотрудников посольства России персонами нон грата

Чехия объявила сотрудников посольства России персонами нон грата

Правительство Чехии объявило двух сотрудников российского посольства в Праге персонами нон грата. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьера республики Андрея Бабиша.

"Мы суверенное государство, и подобные акции для нас неприемлемы. В такой ситуации мы приняли решение: два сотрудника посольства РФ были названы персонами нон грата", – подчеркнул премьер.

По словам премьера, решение принято с учетом конфликта между сотрудниками российского посольства, итогом которого стали утверждения о том, что Россия якобы угрожает чешским муниципальным политикам отравлением рицином.По словам Бабиша, данный инцидент повредил двусторонним отношениям и привел к чрезмерной нагрузке на местные силы безопасности.

Посольство РФ в Чехии вс вою очередь назвало высылку двух своих сотрудников "сфабрикованной провокацией".

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия ответит зеркально на данное решение Праги.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!