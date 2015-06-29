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    ​Центральный банк Македонии отзывает все средства из греческих банков

    По словам представителей банка, такая ситуация может вызвать серьезную дестабилизацию финансовой системы

    Баку. 29 Июня. REPORT.AZ/ Центральный банк Македонии распорядился о выведении всех средств из греческих банков.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в официальном заявлении.

    "Это защитные меры временного характера, введенные с целью предупреждения опасности большего оттока средств из Македонии в направлении нашего южного соседа", — говорится в заявлении.

    По словам представителей банка, такая ситуация может вызвать серьезную дестабилизацию финансовой системы.

    Ранее сообщалось, что выдачу наличных в Греции могут ограничить до 60 евро.

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