ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию Исмаила Ахмади

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию иранского генерала и руководителя разведки сил "Басидж" Исмаила Ахмади.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно заявлению, Ахмади занимал ключевую позицию в организации и реализации операций "Басидж".

"Исмаил Ахмади играл центральную роль в руководстве основными операциями по подавлению протестов в Иране с применением насилия, в массовых арестах гражданских протестующих", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Подразделение "Басидж" входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее сегодня КСИР сообщил о гибели своего официального представителя Али Мохаммада Наеини, не приводя дополнительных подробностей. Позднее Армия обороны Израиля также подтвердила его ликвидацию.

Также саудовский канал Al Hadath сообщил о гибели командующего военно-космическими силами КСИР Мехди Курейши. Информация пока официально не подтверждена.