    ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию Исмаила Ахмади

    • 20 марта, 2026
    • 17:14
    ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию Исмаила Ахмади

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию иранского генерала и руководителя разведки сил "Басидж" Исмаила Ахмади.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

    Согласно заявлению, Ахмади занимал ключевую позицию в организации и реализации операций "Басидж".

    "Исмаил Ахмади играл центральную роль в руководстве основными операциями по подавлению протестов в Иране с применением насилия, в массовых арестах гражданских протестующих", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

    Подразделение "Басидж" входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Ранее сегодня КСИР сообщил о гибели своего официального представителя Али Мохаммада Наеини, не приводя дополнительных подробностей. Позднее Армия обороны Израиля также подтвердила его ликвидацию.

    Также саудовский канал Al Hadath сообщил о гибели командующего военно-космическими силами КСИР Мехди Курейши. Информация пока официально не подтверждена.

    İsrail ordusu İsmayıl Əhmədinin öldürüldüyünü təsdiqləyib
