    İsrail ordusu İsmayıl Əhmədinin öldürüldüyünü təsdiqləyib

    • 20 mart, 2026
    • 17:19
    İsrail Müdafiə Ordusu İran generalı və "Bəsic" qüvvələrinin kəşfiyyat rəhbəri İsmayıl Əhmədinin öldürüldüyünü təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию Исмаила Ахмади

