    Пресс-секретарь КСИР Мохаммад Наеини убит при авиаударе

    20 марта, 2026
    11:54
    Пресс-секретарь КСИР Мохаммад Наеини убит при авиаударе

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наеини убит в пятницу в результате авиаударов.

    Как передает Report, информацию подтвердил КСИР в своем телеграм-канале.

    Дополнительный сведений касательно обстоятельств смерти генерала пока не обнародовано.

    В КСИР добавили, что Али Мохаммад Наеини был на рассвете последнего дня священного месяца Рамазан авиаударом США и Израиля.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наеини Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    SEPAH generalı Əli Məhəmməd Naeini öldürülüb
