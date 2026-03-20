Пресс-секретарь КСИР Мохаммад Наеини убит при авиаударе

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наеини убит в пятницу в результате авиаударов.

Как передает Report, информацию подтвердил КСИР в своем телеграм-канале.

Дополнительный сведений касательно обстоятельств смерти генерала пока не обнародовано.

В КСИР добавили, что Али Мохаммад Наеини был на рассвете последнего дня священного месяца Рамазан авиаударом США и Израиля.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников.