Пресс-секретарь КСИР Мохаммад Наеини убит при авиаударе
Другие страны
- 20 марта, 2026
- 11:54
Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наеини убит в пятницу в результате авиаударов.
Как передает Report, информацию подтвердил КСИР в своем телеграм-канале.
Дополнительный сведений касательно обстоятельств смерти генерала пока не обнародовано.
В КСИР добавили, что Али Мохаммад Наеини был на рассвете последнего дня священного месяца Рамазан авиаударом США и Израиля.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников.
12:16
11:54
Пресс-секретарь КСИР Мохаммад Наеини убит при авиаудареДругие страны
