В результате иранской атаки по Хайфе погибло 4 человека

Жертвами иранского ракетного удара по израильскому городу Хайфа, нанесенного 5 апреля, стали четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на Службу скорой помощи Израиля.

Отмечается, что в результате удара по жилому дому скончались 35-летняя женщина, мужчина и женщина в возрасте за 80, а также мужчина в возрасте за 40. Ранее они считались пропавшими без вести под завалами.

В воскресенье израильские СМИ сообщили, что в Хайфе после запуска ракет из Ирана был поврежден семиэтажный жилой дом, а на месте происшествия вспыхнул пожар. Служба скорой помощи Израиля сообщала, что в результате обстрела ранения получили не менее девяти человек.