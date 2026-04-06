Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В результате иранской атаки по Хайфе погибло 4 человека

    Другие страны
    • 06 апреля, 2026
    • 14:40
    В результате иранской атаки по Хайфе погибло 4 человека

    Жертвами иранского ракетного удара по израильскому городу Хайфа, нанесенного 5 апреля, стали четыре человека.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на Службу скорой помощи Израиля.

    Отмечается, что в результате удара по жилому дому скончались 35-летняя женщина, мужчина и женщина в возрасте за 80, а также мужчина в возрасте за 40. Ранее они считались пропавшими без вести под завалами.

    В воскресенье израильские СМИ сообщили, что в Хайфе после запуска ракет из Ирана был поврежден семиэтажный жилой дом, а на месте происшествия вспыхнул пожар. Служба скорой помощи Израиля сообщала, что в результате обстрела ранения получили не менее девяти человек.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Ракетный удар Хайфа Иран Израиль
    İranın Hayfaya hücumu nəticəsində 4 nəfər ölüb
    Four killed in Iranian attack on Israel's Haifa

    Последние новости

