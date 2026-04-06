İranın Hayfaya hücumu nəticəsində 4 nəfər ölüb
- 06 aprel, 2026
- 14:51
İranın aprelin 5-də İsrailin Hayfa şəhərinə raket hücumu nəticəsində ölənlərin sayı dörd nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti İsrailin Təcili Yardım Xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, yaşayış binasına zərbə nəticəsində 35 yaşlı qadın, 80 yaşdan yuxarı kişi və qadın, həmçinin 40 yaşdan yuxarı kişi həlak olub.
Xatırladaq ki, bazar günü İsrail KİV-i xəbər vermişdi ki, İrandan raketlərin atılması nəticəsində Hayfada yeddimərtəbəli yaşayış binası zədələnib və hadisə yerində yanğın baş verib. İsrailin Təcili Yardım Xidmətinin məlumatına görə, atəş açılması nəticəsində ən azı doqquz nəfər yaralanıb.
20:55
20:48
20:48
20:33
20:23
20:16
20:04
20:04
19:58
