В украинской многоэтажке сдетонировала граната

В украинском городе Житомире взорвалась граната в многоквартирном доме.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

"Около 10:00 (в 11:00 по Баку - ред.) поступило сообщение о громком звуке в многоквартирном доме на улице Офицерской. Предварительно установлено, что в доме сдетонировала боевая граната", - отметили в полиции.

По данным правоохранительных органов, в результате происшествия пострадашних нет.

На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса.

Предварительно в квартире проживал 43-летний житель Житомира. Полицейские устанавливают его местонахождение.