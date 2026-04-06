    В украинской многоэтажке сдетонировала граната

    Другие страны
    • 06 апреля, 2026
    • 15:15
    В украинской многоэтажке сдетонировала граната

    В украинском городе Житомире взорвалась граната в многоквартирном доме.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

    "Около 10:00 (в 11:00 по Баку - ред.) поступило сообщение о громком звуке в многоквартирном доме на улице Офицерской. Предварительно установлено, что в доме сдетонировала боевая граната", - отметили в полиции.

    По данным правоохранительных органов, в результате происшествия пострадашних нет.

    На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

    Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса.

    Предварительно в квартире проживал 43-летний житель Житомира. Полицейские устанавливают его местонахождение.

