В украинской многоэтажке сдетонировала граната
Другие страны
- 06 апреля, 2026
- 15:15
В украинском городе Житомире взорвалась граната в многоквартирном доме.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.
"Около 10:00 (в 11:00 по Баку - ред.) поступило сообщение о громком звуке в многоквартирном доме на улице Офицерской. Предварительно установлено, что в доме сдетонировала боевая граната", - отметили в полиции.
По данным правоохранительных органов, в результате происшествия пострадашних нет.
На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса.
Предварительно в квартире проживал 43-летний житель Житомира. Полицейские устанавливают его местонахождение.
Последние новости
21:28
Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформациюВнешняя политика
21:20
Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов ИранаДругие страны
21:04
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в ГрузиюВнешняя политика
21:01
Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против ИранаВ регионе
20:53
В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов ИранаДругие страны
20:44
Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атакиДругие страны
20:36
Фото
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в ГрузиюВнешняя политика
20:34
США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшиеВ регионе
20:22