ЦАХАЛ ликвидировал контрабандиста оружия ХАМАС в секторе Газа
Другие страны
- 06 апреля, 2026
- 14:51
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в секторе Газа Али Ахмеда Али Амраина, занимавшегося контрабандой оружия для радикального движения ХАМАС.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
По ее данным, Амраин был убит в результате удара по центральной части сектора Газа 4 апреля.
Согласно информации ЦАХАЛ, он занимался поставками различных видов вооружения для ХАМАС, которое использовалось при совершении атак.
"ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал боевика с целью устранения угрозы для сил безопасности", - говорится в сообщении.
Последние новости
21:20
Израиль нанес удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов ИранаДругие страны
21:04
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в ГрузиюВнешняя политика
21:01
Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против ИранаВ регионе
20:53
В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов ИранаДругие страны
20:44
Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атакиДругие страны
20:36
Фото
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в ГрузиюВнешняя политика
20:34
США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшиеВ регионе
20:22
Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в ГрузиюВ регионе
20:11
Видео