ЦАХАЛ ликвидировал контрабандиста оружия ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в секторе Газа Али Ахмеда Али Амраина, занимавшегося контрабандой оружия для радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

По ее данным, Амраин был убит в результате удара по центральной части сектора Газа 4 апреля.

Согласно информации ЦАХАЛ, он занимался поставками различных видов вооружения для ХАМАС, которое использовалось при совершении атак.

"ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал боевика с целью устранения угрозы для сил безопасности", - говорится в сообщении.