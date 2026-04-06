Управление SOCAR заработало более $27 млн от ненефтяного экспорта
Энергетика
- 06 апреля, 2026
- 15:02
Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-феврале текущего года экспортировало ненефтяную продукцию на сумму $27,4 млн, что на $43 млн или в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Как сообщает Report, об этом говорится в январском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В целом, ненефтегазовый экспорт Азербайджана в январе-феврале 2026 года составил $580,1 млн, что на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Последние новости
