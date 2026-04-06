    SOCAR-ın idarəsi 2 ayda qeyri-neft ixracından 27 milyon dollardan çox gəlir əldə edib

    Energetika
    • 06 aprel, 2026
    • 14:41
    SOCAR-ın idarəsi 2 ayda qeyri-neft ixracından 27 milyon dollardan çox gəlir əldə edib

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi 27,4 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft məhsul ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın mart sayında bildirilir.

    Bildirilir ki, bu, 2025-ci ilin iki ayı ilə müqayisədə 43 milyon ABŞ dolları və ya 2,6 dəfə azdır.

    Ötən 2 ayda Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracı əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 19,7 % artaraq 580,1 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Qeyri-neft-qaz ixracı
    Управление SOCAR заработало более $27 млн от ненефтяного экспорта
    SOCAR's non-oil exports reach $27.4M in Jan-Feb

