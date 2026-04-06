    Потребителям в Азербайджане в I квартале возвращено налогов и пошлин почти на 69 млн манатов

    Финансы
    • 06 апреля, 2026
    • 14:47
    В первом квартале 2026 года из государственного бюджета Азербайджана физическим и юридическим лицам возвращено в общей сложности 68 млн 508,8 тыс. манатов по налогу на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за приобретенные товары и услуги, а также по другим видам налогам, пошлинам.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    Возврат средств связан с возмещением НДС, уплаченного иностранцами при покупке на территории страны товаров, не предназначенных для производственных и коммерческих целей, а также НДС, уплаченного физическими лицами в сфере розничной торговли, общественного питания, культуры (театры, кино, музеи, концерты), медицинских услуг и гостиничного обслуживания на освобожденных территориях.

    Кроме того, гражданам возвращен НДС, уплаченный при приобретении безналичным способом жилых и нежилых помещений у лиц, занимающихся строительством зданий, а также излишне уплаченные налоги, государственные пошлины, проценты и финансовые санкции.

    Возврат НДС Госбюджет Азербайджана на 2026 год Министерство финансов Азербайджана
    Azərbaycanda üç ayda büdcədən 69 milyon manata yaxın vəsait geri qaytarılıb

    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Внешняя политика
    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
    20:36
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    В регионе
    20:22

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

    В регионе
