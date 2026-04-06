    Виктор Орбан проинспектировал военных, охраняющих газопровод на границе с Сербией

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник проинспектировал воинские подразделения, несущие охрану вдоль границы с Сербией.

    Как сообщает балканское бюро Report, это произошло после того, как сербские военные обнаружили взрывные устройства, предположительно подготовленные для подрыва участка газопровода между двумя странами.

    Орбан заявил, что венгерский участок газопровода "Турецкий поток" находится под усиленной военной охраной. Выступая близ города Сегед на границе с Сербией, он подчеркнул серьезность ситуации, но отметил, что в настоящее время поставки газа не находятся под угрозой.

    По его словам, газопровод является еще более важной "артерией", чем нефтепровод. "Если этот газопровод будет перерезан, экономика Венгрии остановится", - добавил он.

    Напомним, что 5 апреля президент Сербии Александар Вучич сообщил о предотвращении диверсии на газовой инфраструктуре, имеющей ключевое значение для региона. Он проинформировал об этом Виктора Орбана, который после разговора с сербским лидером созвал экстренное заседание Совета обороны.

    Viktor Orban Macarıstan-Serbiya sərhədində qaz kəmərini qoruyan hərbi hissələrə baxış keçirib

