Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Украина поразила российский фрегат Адмирал Григорович в Новороссийске

    Силы обороны Украины (ВСУ) поразили фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович" в Новороссийске.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

    "СБС в ночь на 6 апреля нанесли удары по фрегату "Адмирал Григорович" в порту Новороссийск", - сказал он, добавив, что также была поражена буровая установка "Сиваш".

    "Адмирал Григорович" - первый военный фрегат проекта "Буревестник" ВМФ России, оснащенный 8 крылатыми ракетами "Калибр" и зенитно-ракетным комплексом "Штиль-1". Степень повреждений целей в настоящее время устанавливается разведкой.

    Российско-украинский конфликт Фрегат Адмирал Григорович Россия Новороссийск Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Роберт Бровди ракета Вооруженные силы Украины (ВСУ)
    Ukrayna Rusiyanın "Admiral Qriqoroviç" freqatını vurub
    Ukrainian forces strike Russian military frigate in Novorossiysk port

    Последние новости

    Лента новостей