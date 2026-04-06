Украина поразила российский фрегат "Адмирал Григорович" в Новороссийске

Силы обороны Украины (ВСУ) поразили фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович" в Новороссийске.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

"СБС в ночь на 6 апреля нанесли удары по фрегату "Адмирал Григорович" в порту Новороссийск", - сказал он, добавив, что также была поражена буровая установка "Сиваш".

"Адмирал Григорович" - первый военный фрегат проекта "Буревестник" ВМФ России, оснащенный 8 крылатыми ракетами "Калибр" и зенитно-ракетным комплексом "Штиль-1". Степень повреждений целей в настоящее время устанавливается разведкой.