В Азербайджане выплаты по агрострахованию от наводнений снизились почти на 26%

Фонд аграрного страхования Азербайджана в 2025 году выплатил 1,227 млн манатов по страховым случаям, связанным с наводнениями и подтоплениями.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя правления Фонда Ляман Алыева-Мамишова заявила в эфире телеканала ATV.

По ее словам, это на 25,8% меньше, чем в 2024 году. Выплаты охватили 3,3 тыс. гектаров территории.