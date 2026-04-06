Azərbaycanda sel-subasmaya görə aqrar sığorta ödənişləri 26 %-ə yaxın azalıb
Maliyyə
- 06 aprel, 2026
- 14:55
2025-ci ildə Aqrar Sığorta Fondu sel-subasmaya görə 1,227 milyon manat ödəniş edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Fondun İdarə Heyətinin sədr müavini Ləman Alıyeva-Məmişova ATV-nin "İqtisadi zona" verilişində bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 25,8 % azdır.
"Bu ödənişlər 3,3 min hektar ərazini əhatə edib", - deyə sədr müavini əlavə edib.
Son xəbərlər
21:03
Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunubXarici siyasət
20:55
Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcəkDigər ölkələr
20:48
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edibFutbol
20:48
Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərirRegion
20:33
Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədirRegion
20:23
Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaqİnfrastruktur
20:16
ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər varRegion
20:04
"Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıbFormula 1
20:04