İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Azərbaycanda sel-subasmaya görə aqrar sığorta ödənişləri 26 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    06 aprel, 2026
    14:55
    Azərbaycanda sel-subasmaya görə aqrar sığorta ödənişləri 26 %-ə yaxın azalıb

    2025-ci ildə Aqrar Sığorta Fondu sel-subasmaya görə 1,227 milyon manat ödəniş edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Fondun İdarə Heyətinin sədr müavini Ləman Alıyeva-Məmişova ATV-nin "İqtisadi zona" verilişində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 25,8 % azdır.

    "Bu ödənişlər 3,3 min hektar ərazini əhatə edib", - deyə sədr müavini əlavə edib.

    Aqrar Sığorta  Fondu Sığorta ödənişi Ləman Alıyeva-Məmişova
    В Азербайджане выплаты по агрострахованию от наводнений снизились почти на 26%

