İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    SEPAH generalı Əli Məhəmməd Naeini öldürülüb

    Digər ölkələr
    • 20 mart, 2026
    • 11:59
    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) rəsmi nümayəndəsi general Əli Məhəmməd Naeini bu gün endirilən hava zərbələri nəticəsində həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, SEPAH teleqram kanalında məlumatı təsdiqləyib.

    SEPAH-dan bildirilib ki, Əli Məhəmməd Naeini müqəddəs Ramazan ayının son günü sübh çağı ABŞ və İsrailin hava zərbəsi nəticəsində həlak olub.

    Generalın ölümü ilə bağlı əlavə məlumatlar hələ ki açıqlanmayıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH)
    Пресс-секретарь КСИР Мохаммад Наеини убит при авиаударе

    Son xəbərlər

    12:24

    Antalyada konteyner evlərdə baş verən yanğında 6 nəfər ölüb

    Region
    12:17

    Maliyyə intizamının gücləndirilməsi dayanıqlı inkişafa hədəflənən addımlardandır - RƏY

    Daxili siyasət
    12:16

    Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb

    Futbol
    12:15

    Müctəba Xamenei İsmayıl Xətibin ölümü ilə əlaqədar başsağlığı verib

    Region
    12:11
    Foto

    Azərbaycan basketbol millisi Türkiyədə bürünc medal qazanıb

    Komanda
    12:11

    Sabah 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:08
    Foto

    Şuşada bayram namazı qılınıb

    Din
    12:07

    Şahbaz Şərif: İlham Əliyevlə danışığımda azərbaycanlı qardaş və bacılarımızla həmrəyliyimi təsdiq etdim

    Xarici siyasət
    12:02

    Bakıdan bölgələrə ötən gün rekord sayda sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti