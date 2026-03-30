    İstanbulda polis avtobusunun qəzaya uğraması nəticəsində 30 nəfər yaralanıb

    Region
    • 30 mart, 2026
    • 13:29
    İstanbulda polis avtobusunun qəzaya uğraması nəticəsində 30 nəfər yaralanıb

    İstanbulun qərbində polis avtobusunun iştirakı ilə baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 30 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i İstanbul vilayəti merinin ofisinə istinadən məlumat yayıb.

    "Polisləri daşıyan avtobus Başakşehir rayonunda Şimali Marmara magistral yolunda maneəyə çırpılıb. Qəza nəticəsində 30 nəfər xəsarət alıb, onlardan dördünün vəziyyəti ağırdır", - məlumatda deyilir.

    Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    Yol qəzası
    В Стамбуле в результате ДТП с полицейским автобусом пострадали 30 человек

