İstanbulda polis avtobusunun qəzaya uğraması nəticəsində 30 nəfər yaralanıb
Region
- 30 mart, 2026
- 13:29
İstanbulun qərbində polis avtobusunun iştirakı ilə baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 30 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i İstanbul vilayəti merinin ofisinə istinadən məlumat yayıb.
"Polisləri daşıyan avtobus Başakşehir rayonunda Şimali Marmara magistral yolunda maneəyə çırpılıb. Qəza nəticəsində 30 nəfər xəsarət alıb, onlardan dördünün vəziyyəti ağırdır", - məlumatda deyilir.
Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
