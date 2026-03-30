В Стамбуле в результате ДТП с полицейским автобусом пострадали 30 человек

В западной части Стамбула в результате ДТП с полицейским автобусом ранены 30 человек.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на сообщение офиса губернатора провинции Стамбул.

"Перевозивший полицейских автобус столкнулся с барьерным ограждением на трассе Северная Мармара в районе Башакшехир. В результате аварии пострадали 30 человек, четверо из которых получили серьезные травмы", - сказано в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы для оказания необходимой медпомощи.