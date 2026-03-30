В Стамбуле в результате ДТП с полицейским автобусом пострадали 30 человек
В регионе
- 30 марта, 2026
- 13:00
В западной части Стамбула в результате ДТП с полицейским автобусом ранены 30 человек.
Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на сообщение офиса губернатора провинции Стамбул.
"Перевозивший полицейских автобус столкнулся с барьерным ограждением на трассе Северная Мармара в районе Башакшехир. В результате аварии пострадали 30 человек, четверо из которых получили серьезные травмы", - сказано в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы для оказания необходимой медпомощи.
13:10
Сирия сообщила о крупномасштабной атаке БПЛА на свои базы вблизи иракской границыДругие страны
13:00
В Стамбуле в результате ДТП с полицейским автобусом пострадали 30 человекВ регионе
12:59
Омбудсмен опубликовала заявление по случаю 31 марта — Дня геноцида азербайджанцевВнутренняя политика
12:34
Пограничники пресекли контрабанду более 51 кг наркотиков из Ирана в АзербайджанПроисшествия
12:30
Завтра в Баку преимущественно без осадковЭкология
12:26
Парламент Израиля утвердил госбюджет на 2026 год с рекордными расходами на оборонуДругие страны
12:20
Видео
В Дашкесене просела дорогаПроисшествия
12:14
Производство сахара и сахарной продукции в Азербайджане выросло почти на 34%Бизнес
12:02
Видео