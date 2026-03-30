Xalq artisti Rasim Balayevlə vida mərasimi keçirilir
Mədəniyyət siyasəti
- 30 mart, 2026
- 11:34
Xalq artisti Rasim Balayevlə Akademik Milli Dram Teatrında vida mərasimi keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, vida mərasimində görkəmli aktyorun ailə üzvləri, sənət dostları, mədəni-ictimai xadimlər və media mənsubları iştirak edirlər.
Qeyd edək ki, R.Balayev ötən gün İstanbulda müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. Onun cənazəsi gecə saatlarında Bakıya gətirilib.
Xalq artisti Birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq.
FHN su basmış ərazilərdən 454 nəfəri təxliyə edibHadisə
