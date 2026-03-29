Xalq artisti Rasim Balayev vəfat edib
- 29 mart, 2026
- 14:03
Azərbaycanın Xalq artisti Rasim Balayev vəfat edib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqından məlumat verilib.
Xalq artisti Türkiyədə müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.
Qeyd edək ki, Rasim Balayev 8 avqust 1948-ci ildə Ağsu rayonunda anadan olub.
1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirib və Bakı kinostudiyasında "Ulduzlar sönmür" adlı ekran işində kiçik bir rolla böyük kinoya gəlib.
Xalq artisti bundan sonra "Nəsimi", "Babək", "Atları yəhərləyin", "Dədə Qorqud" və digər onlarla filmdə əsas rollarda çıxış edib.
31 may 2022-ci ildə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri seçilib.
Rasim Balayev "Şərəf", "Şöhrət", "İstiqlal" ordenləri və "Heydər Əliyevin 100 illiyi (1923–2023)" yubiley medalı, həmçinin bir sıra digər dövlət mükafatı və medalları ilə təltif olunub.