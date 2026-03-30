Проходит церемония прощания с народным артистом Расимом Балаевым
Kультурная политика
- 30 марта, 2026
- 11:38
В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре проходит церемония прощания с народным артистом Расимом Балаевым.
Как сообщает Report, в церемонии участвуют члены семьи выдающегося актера, его коллеги, деятели культуры и общественности, а также представители СМИ.
Отметим, что Р. Балаев скончался накануне в одной из больниц Стамбула, где проходил лечение. Его тело было доставлено в Баку ночью.
Народный артист будет похоронен в Первой Аллее почетного захоронения.
