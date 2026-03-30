İshaq Dar sabah Çinə səfər edəcək
Digər ölkələr
- 30 mart, 2026
- 13:30
Pakistan Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar martın 31-də Çinə səfər edəcək.
Bu barədə "Report" Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Səfər Çinin xarici işlər naziri Van İnin dəvəti ilə baş tutacaq.
XİN-dən verilən məlumata görə, Pakistanla Çin arasında regional və beynəlxalq məsələlər üzrə sıx koordinasiya və müntəzəm məsləhətləşmələrlə xarakterizə olunan hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq mövcuddur.
"Bu kontekstdə qarşıdakı səfər tərəflərə regional vəziyyət, eləcə də qarşılıqlı maraq kəsb edən ikitərəfli və qlobal məsələlərə dair müzakirələr aparmağa imkan verəcək", - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
