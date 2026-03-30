    Azərbaycanda çay istehsalı 6 %-dən çox artıb

    Sənaye
    • 30 mart, 2026
    • 17:08
    Azərbaycanda çay istehsalı 6 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 1 min 634,6 ton çay istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,1 % çoxdur.

    Martın 1-nə ölkədə 73 ton hazır məhsul ehtiyatı olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 39,6 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycanda 937,7 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 11,4 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi Çay istehsalı
    Производство чая в Азербайджане выросло более чем на 6%

