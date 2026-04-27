    Vaşinqton administrasiyası şənbə günü Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Trampın iştirakı ilə keçirilən ziyafətdə baş vermiş insidenti ona qarşı yeni sui-qəsd cəhdi kimi dəyərləndirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Levitt jurnalistlər üçün keçirilən müntəzəm brifinqdə bildirib.

    "Mən sizin suallarınızı cavablandırmaq və Prezident Trampın həyatına edilən növbəti sui-qəsd cəhdinə cavab olaraq ABŞ administrasiyasının hansı tədbirlər gördüyü barədə Amerika ictimaiyyətini məlumatlandırmaq üçün bu gün bura gəlməyi məqsədəuyğun hesab etdim", - o bildirib.

    Levitt əlavə edib ki, insidenti törədən şəxs Prezidenti və administrasiyanın mümkün qədər çox sayda vəzifəli şəxsini öldürmək niyyətində olub.

    Qeyd edək ki, aprelin 25-də "Washington Hilton" otelində Ağ Ev Müxbirləri Assosiasiyasının Trampın iştirak etdiyi ziyafətində atışma baş verib. Amerika lideri, eləcə də vitse-prezident Cey Di Vens və onların həyat yoldaşları dərhal zaldan təxliyə ediliblər. Hücumda şübhəli bilinən şəxsi Məxfi Xidmət əməkdaşları saxlayıblar.

    Ziyafətdə ABŞ Prezidenti Donald Tramp və birinci xanım Melanya Trampdan başqa, vitse-prezident Cey Di Vens, dövlət katibi Marko Rubio, Maliyyə Nazirliyinin rəhbəri Skott Bessent, Pentaqon rəhbəri Pit Heqset, Federal Təhqiqatlar Bürosunun (FTB) direktoru Keş Patel, eləcə də Amerika administrasiyasının bir sıra digər nazirləri və yüksəkvəzifəli nümayəndələri olublar.

    Белый дом расценивает стрельбу в Вашингтоне, как попытку покушения на Трампа

    Son xəbərlər

    22:29

    Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    22:24

    Minifutbol üzrə Azərbaycan millisi dünya reytinqində birinci pilləyə yüksəlib

    Futbol
    22:20

    Avropa çempionu olmuş Ali Tsokayev: Dünya çempionatında da qızıl medal qazanmağa çalışacağam

    Fərdi
    22:18

    Ağ Ev Vaşinqtondakı atışmanı Trampa qarşı sui-qəsd cəhdi kimi qiymətləndirir

    Digər ölkələr
    22:01

    İlham Əliyev: Çexiya ilə müdafiə sənayesindəki əməkdaşlığımızı yüksək qiymətləndiririk

    Xarici siyasət
    21:52

    "Sabah" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    21:44

    Güləş üzrə Avropa çempionatının gümüş medalçısı Turan Bayramov: Hədəfim qızıl medal idi

    Fərdi
    21:24

    Kostanyan: Ermənistan regionda kommunikasiyaların qurulmasında maraqlıdır

    Region
    21:06

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Babişin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti