    Белый дом расценивает стрельбу в Вашингтоне, как попытку покушения на Трампа

    Вашингтонская администрация рассматривает субботний инцидент на приеме в американской столице с участием президента США Дональда Трампа, как попытку нового покушения на него.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

    "Я посчитала целесообразным прийти сюда сегодня, чтобы ответить на ваши вопросы и проинформировать американскую общественность о том, какие действия администрация США предпринимает в ответ на очередное покушение на жизнь президента Трампа", - сказала она.

    Ливитт также добавила, что, с точки зрения Белого дома, виновник инцидента намеревался "убить президента и столько должностных лиц администрации, сколько было возможно".

    Отметим, что 25 апреля на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton с участием Трампа произошла стрельба. Американский лидер, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и их супруги были немедленно эвакуированы из зала. Подозреваемого в нападении задержали сотрудники Секретной службы.

    Кроме президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп, на приеме находились вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, руководитель Пентагона Пит Хегсет, директор ФБР Кэш Пател, а также ряд других министров и высокопоставленных представителей американской администрации.

    Ağ Ev Vaşinqtondakı atışmanı Trampa qarşı sui-qəsd cəhdi kimi qiymətləndirir

