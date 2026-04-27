İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Minifutbol üzrə Azərbaycan millisi dünya reytinqində birinci pilləyə yüksəlib

    Minifutbol üzrə Azərbaycan millisi dünya reytinqində birinci pilləyə yüksəlib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Minifutbol Federasiyasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, dünya Minifutbol Federasiyası (WMF) milli komandaların yeni reytinq cədvəlini açıqlayıb.

    Siyahının ilk pilləsində son dünya çempionatının qalibi olan Azərbaycan millisi qərarlaşıb.

    4085 xal toplayan komanda tarixində ilk dəfə olaraq bu uğura imza atıb.

    Reytinq cədvəlinin ikinci pilləsində 3890 xalla son Avropa çempionu Serbiya yer alır. İlk üçlüyü isə 3385 xalla Rumıniya komandası tamamlayır.

    Minifutbol üzrə Azərbaycan millisi Azərbaycan Minifutbol Federasiyası

    Son xəbərlər

