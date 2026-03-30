    Производство чая в Азербайджане выросло более чем на 6%

    В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено 1 тыс. 634,6 тонн чая.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    На 1 марта в стране имелось 73 тонны запасов готовой продукции, что на 39,6% больше по сравнению с годом ранее.

    За отчетный период в Азербайджане произведено продовольственных товаров на 937,7 млн манатов, что на 11,4 % больше в годовом сравнении.

    Государственный комитет статистики Запасы готовой продукции Производство продовольственных товаров
    Azərbaycanda çay istehsalı 6 %-dən çox artıb

    17:41

    Банк Израиля оставил процентные ставки без изменений на фоне ситуации на Ближнем Востоке

