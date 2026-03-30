Производство чая в Азербайджане выросло более чем на 6%
Промышленность
- 30 марта, 2026
- 17:31
В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено 1 тыс. 634,6 тонн чая.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
На 1 марта в стране имелось 73 тонны запасов готовой продукции, что на 39,6% больше по сравнению с годом ранее.
За отчетный период в Азербайджане произведено продовольственных товаров на 937,7 млн манатов, что на 11,4 % больше в годовом сравнении.
