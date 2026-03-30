    Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    • 30 mart, 2026
    • 17:32
    Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzini ziyarət edib

    Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının və Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) nümayəndələri Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzini ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a MEDİA-dan məlumat verilib.

    Ziyarət zamanı Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzinin koordinatoru Deniz Demir tərəfindən Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri, institusional strukturu, habelə dezinformasiya ilə mübarizə sahəsində həyata keçirilən layihələr və tətbiq olunan yanaşmalar barədə ətraflı məlumat verilib.

    Bildirilib ki, mərkəz müasir informasiya mühitində saxta və manipulyativ məzmunların operativ şəkildə aşkarlanması, təhlili və qarşısının alınması istiqamətində sistemli fəaliyyət həyata keçirir.

    Daha sonra keçirilən ikitərəfli görüşdə tərəflər dezinformasiya ilə mübarizə sahəsində mövcud çağırışlar, bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübə və effektiv mexanizmlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Görüş çərçivəsində informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, rəqəmsal mediada etibarlı məlumat mühitinin formalaşdırılması, habelə analitik təhlil imkanlarının gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub.

    Son xəbərlər

    17:44

    Fransada "Bank of America" yaxınlığında partlayışın qarşısı alınıb, beş nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    17:32

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    17:28

    Çexiyada silah zavodunun ərazisində yanğınla bağlı beş nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    17:27

    Azərbaycanın Türkiyədən avtomobil sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci açıqlanıb

    Biznes
    17:23

    Rubio: Vaşinqton İranın Hörmüz üzərində nəzarət qurmasına imkan verməyəcək

    Digər ölkələr
    17:21

    31 Mart soyqırımı təkcə Azərbaycan xalqının deyil, bəşər tarixinin ən qanlı faciələrindəndir - RƏY

    Daxili siyasət
    17:08

    Azərbaycanda çay istehsalı 6 %-dən çox artıb

    Sənaye
    16:57

    Azərbaycanın Türkiyədən tekstil məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 13 %-dən çox azalıb

    Biznes
    16:22

    Hindistan İrandan vətəndaşlarının təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti