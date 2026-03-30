    Азербайджан и Турция усиливают сотрудничество в борьбе с дезинформацией

    Внешняя политика
    • 30 марта, 2026
    • 17:52
    Азербайджан и Турция усиливают сотрудничество в борьбе с дезинформацией

    Представители Администрации президента Азербайджана и Агентства развития медиа (MEDİA) посетили Центр по борьбе с дезинформацией департамента по связям с общественностью Администрации президента Турции.

    Об этом Report сообщили в MEDİA.

    В ходе визита координатор Центра по борьбе с дезинформацией Дениз Демир представил развернутую информацию о ключевых направлениях деятельности Центра, его институциональной структуре, а также реализуемых проектах и применяемых подходах в противодействии дезинформации.

    Было отмечено, что Центр осуществляет системную и последовательную работу по оперативному выявлению, анализу и предотвращению распространения ложного и манипулятивного контента в современной информационной среде.

    В ходе последовавшей двусторонней встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вызовам в сфере противодействия дезинформации, рассмотрели международный опыт и обсудили эффективные механизмы реагирования.

    Особое внимание было уделено вопросам обеспечения информационной безопасности, формирования устойчивой и надежной цифровой информационной среды, а также укрепления аналитического потенциала.

    Администрация президента Азербайджана Агентство развития медиа (MEDİA) Центр по борьбе с дезинформацией Дениз Демир
    Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzini ziyarət edib

    18:35

    Иранская армия нанесла ракетный удар по Турции

    В регионе
    18:34

    США и Израиль нанесли авиаудар по Тебризу

    В регионе
    18:21

    Совет ЕС продлил санкции против Ирана до апреля 2027 года

    Другие страны
    18:09

    Азербайджан сократил расходы на импорт мебели из Турции более чем на 23 %

    Бизнес
    18:00

    Расходы Азербайджана на импорт продукции автопрома из Турции сократились

    Бизнес
    17:52

    Азербайджан и Турция усиливают сотрудничество в борьбе с дезинформацией

    Внешняя политика
    17:41

    Банк Израиля оставил процентные ставки без изменений на фоне ситуации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:31

    Производство чая в Азербайджане выросло более чем на 6%

    Промышленность
    17:19

    Рубио: Вашингтон не позволит Ирану установить контроль над Ормузом

    Другие страны
    Лента новостей