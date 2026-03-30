Rubio: Vaşinqton İranın Hörmüz üzərində nəzarət qurmasına imkan verməyəcək
- 30 mart, 2026
- 17:23
ABŞ İranın Hörmüz boğazı üzərində müddətsiz nəzarət qurmasına imkan verməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibi Marko Rubio "ABC News" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Onlar (İran hakimiyyəti - red.) Hörmüz boğazı üzərində müddətsiz nəzarət qurmaqla, keçid haqqı sistemi tətbiq etməklə və s. ilə hədələyir. Bu baş verməyəcək və prezidentin (ABŞ Prezidenti Donald Trampın - red.) bunun qarşısını almaq üçün istifadə edə biləcəyi bir sıra variantları var", - Rubio vurğulayıb.
Son xəbərlər
17:32
Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzini ziyarət edibXarici siyasət
17:28
Çexiyada silah zavodunun ərazisində yanğınla bağlı beş nəfər saxlanılıbDigər ölkələr
17:27
Azərbaycanın Türkiyədən avtomobil sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci açıqlanıbBiznes
17:23
Rubio: Vaşinqton İranın Hörmüz üzərində nəzarət qurmasına imkan verməyəcəkDigər ölkələr
17:21
31 Mart soyqırımı təkcə Azərbaycan xalqının deyil, bəşər tarixinin ən qanlı faciələrindəndir - RƏYDaxili siyasət
17:08
Azərbaycanda çay istehsalı 6 %-dən çox artıbSənaye
16:57
Azərbaycanın Türkiyədən tekstil məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 13 %-dən çox azalıbBiznes
16:22
Hindistan İrandan vətəndaşlarının təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edibRegion
16:13