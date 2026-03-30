Рубио: Вашингтон не позволит Ирану установить контроль над Ормузом
Другие страны
- 30 марта, 2026
- 17:19
США не позволят Ирану установить бессрочный контроль над Ормузским проливом.
Как сообщает Report, об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью телеканалу ABC News.
"Они (власти Ирана - ред.) угрожают установить бессрочный контроль над Ормузским проливом, создать систему взимания платы за проезд и тому подобное. Этому не бывать, и у президента (США Дональда Трампа - ред.) есть ряд вариантов, если он решит воспользоваться ими, чтобы предотвратить это", - сказал Рубио.
