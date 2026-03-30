Исхак Дар 31 марта совершит визит в Китай
Другие страны
- 30 марта, 2026
- 13:19
Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар 31 марта совершит визит в Китай.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Пакистана.
Как отметили в ведомстве, визит состоится по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И.
В МИД подчеркнули, что Пакистан и Китай поддерживают всепогодное стратегическое партнерство, характеризующееся тесной координацией и регулярными консультациями по региональным и международным вопросам.
"В этом контексте предстоящий визит предоставит сторонам возможность провести углубленные обсуждения региональной ситуации, а также двусторонних и глобальных вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Последние новости
Фото
Видео
