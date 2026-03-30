Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар 31 марта совершит визит в Китай.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Пакистана.

Как отметили в ведомстве, визит состоится по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И.

В МИД подчеркнули, что Пакистан и Китай поддерживают всепогодное стратегическое партнерство, характеризующееся тесной координацией и регулярными консультациями по региональным и международным вопросам.

"В этом контексте предстоящий визит предоставит сторонам возможность провести углубленные обсуждения региональной ситуации, а также двусторонних и глобальных вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.