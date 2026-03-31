Ли Чжэ Мён: Необходимы более активные меры в связи с энергетической ситуацией

Южная Корея планирует более решительно отреагировать на ситуацию с энергоснабжением, возникшую в результате войны в Иране, и может рассмотреть возможность принятия чрезвычайных фискальных мер.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на заседании кабинета министров.

Ли заявил, что нынешний кризис, охвативший весь мир, может стать для Южной Кореи возможностью перейти к более устойчивой энергетической политике, включая более быстрое наращивание использования возобновляемых источников энергии.

"Учитывая нашу высокую зависимость от внешних источников и большую долю импорта энергоносителей, нам необходимы еще более тщательные и точно выверенные меры реагирования в энергетической сфере", - отметил он, добавив, что конституция позволяет правительству применять чрезвычайные финансовые меры в кризисной ситуации.

Отметим, что правительство Южной Кореи установило верхний предел цен на топливо и ограничило экспорт нафты в связи с перебоями в поставках из Ближнего Востока, откуда страна получает 70% своей нефти.

Правительство также готовит дополнительный бюджет для смягчения последствий для потребителей и промышленности и планирует дополнительные бюджетные расходы в апреле после того, как проект бюджета будет одобрен парламентом.

На встрече официальные лица заявили, что поставки природного газа, нафты и мочевины, необходимых для производства удобрений и работы дизельных автомобилей, стабильны. Ли заявил о готовности направить своих представителей на Ближний Восток.